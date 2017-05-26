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В Мурманске 12-17 июня пройдет экологический марафон «Climate’n'Energy Week»

11:1526 мая 2017Просмотров: 105

В течение недели (12-17 июня) на марафоне «Climate’n'Energy Week» в Мурманске пройдут климатические семинары, мастер-классы и кинопоказ. А завершится всё эко-вечеринкой.

На мероприятии обсудят изменение климата, «зеленую» энергетику, энергосбережение и расскажут про то, как стать экологичнее и беречь природу, но при этом оставаться современным городским жителем.

Организатор марафона – Мурманская областная молодежная общественная организация «Природа и Молодежь».

Контактная информация:

Официальная группа Вконтакте; e-mail: pim@pim.org.ru; тел.:+79646827486.

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