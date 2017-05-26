В Мурманске на выходных можно сдать опасный мусор

Мурманчане смогут избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников.

Бесплатный сбор проводят для горожан, не являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах.

В субботу, 27 мая, администрация Мурманска совместно с ООО «Экопром» проведет акцию по сбору и утилизации опасного мусора.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Маршрут экомобиля в Мурманске:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 10.50

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.30

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.20

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.00

Время стоянки экомобиля - 30 минут.





