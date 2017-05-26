В Мурманске состоялся торжественный вечер, посвященный 79 годовщине со дня основания области

Сегодня вечером во дворце культуры имени Кирова состоялся торжественный вечер. Он был посвящен 79-летию со дня образования Мурманской области.

В нем приняли участие более 600 человек. Среди которых, почетные граждане Мурманской области, представители бизнес-структур и общественных организаций, руководители исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а так же депутаты Мурманской областной думы.

В своем выступлении губернатор Мурманской области Марина Ковтун осветила успехи новейшей истории региона, подвела некоторые итоги пятилетней работы своей команды, и рассказала о наиболее значимых задачах, которые удалось решить.

Торжественной частью вечера стало чествование тружеников региона и вручение им высоких государственных и региональных наград.