В Мурманской области скоро появятся электронные больничные листы

В нашем регионе уже началась подготовка к внедрению электронных «больничных». Этот процесс контролируется региональным отделением Фонда социального страхования.

Сейчас определяется список медучреждений и работодателей, готовых с 1 июля 2017 года к работе с электронными листками нетрудоспособности, составляются графики обучения их сотрудников, решаются организационные вопросы по заключению соглашений между участниками информационного обмена.

Первой площадкой, на базе которой начнут оформлять электронные листки нетрудоспособности, станет ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2».

Система электронных листков нетрудоспособности позволит избежать распространения подделок, исключить случаи похищений и порчи документов, уменьшить количество ошибок при заполнении и сократить расходы, связанные с производством бланков, сообщает пресс-служба Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.