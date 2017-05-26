16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В правительстве Мурманской области представили туристический потенциал Республики Крым

10:1426 мая 2017Просмотров: 120

Делегации Республики Крым встретилась с представителями правительства Мурманской области.

Заместитель регионального министра экономического развития Юрий Смирнов отметил, что базой для сотрудничества между регионами послужило Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное главами регионов в августе 2014 года.

В время  встречи представители Мурманской области пригласили Республику Крым принять участие в VI Мурманской международной деловой неделе, которая пройдет с 13 по 17 ноября.

Первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котляр рассказал, что выездная программа «Дни Крыма в регионах Российской Федерации» проводится его ведомством с 2014 года.
 В нынешнем году делегация уже побывала во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области.

«После присоединения Крыма к России мы поняли, что россияне не получают достаточной информации о преимуществах отдыха на полуострове. Мы проводим выездную акцию с 2014 года и уже видим значительные результаты нашей работы», - отметил Игорь Котляр.

В рамках рабочего визита состоялась презентация туристического потенциала Республики Крым для представителей туристических компаний региона.

Презентация будет размещена на портале Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Межрегиональное сотрудничество» - «Информация о регионах».

Читайте также
Алексей Венедиктов: бывают провальные интервьюКировские музейные работники принимают участие на международном фестивале музеев «Интермузей-2017»Прогноз погоды по Мурманской области на 27 маяДень открытых дверей в мурманской «Научке»
Сегодня у девятиклассников Мурманской области начинаются экзаменыЮных мурманчан приглашают на «Библиотечные бродилки»В Мурманске 12-17 июня пройдет экологический марафон «Climate’n'Energy Week»В Мурманской области скоро появятся электронные больничные листыПрокуратура Североморска нашла в Интернете сайт, где продают птиц из Красной книгиВ Мурманске на выходных можно сдать опасный мусор
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс