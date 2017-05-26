В правительстве Мурманской области представили туристический потенциал Республики Крым

Делегации Республики Крым встретилась с представителями правительства Мурманской области.



Заместитель регионального министра экономического развития Юрий Смирнов отметил, что базой для сотрудничества между регионами послужило Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное главами регионов в августе 2014 года.



В время встречи представители Мурманской области пригласили Республику Крым принять участие в VI Мурманской международной деловой неделе, которая пройдет с 13 по 17 ноября.



Первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котляр рассказал, что выездная программа «Дни Крыма в регионах Российской Федерации» проводится его ведомством с 2014 года.

В нынешнем году делегация уже побывала во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области.



«После присоединения Крыма к России мы поняли, что россияне не получают достаточной информации о преимуществах отдыха на полуострове. Мы проводим выездную акцию с 2014 года и уже видим значительные результаты нашей работы», - отметил Игорь Котляр.



В рамках рабочего визита состоялась презентация туристического потенциала Республики Крым для представителей туристических компаний региона.

Презентация будет размещена на портале Министерства экономического развития Мурманской области в разделе «Межрегиональное сотрудничество» - «Информация о регионах».



