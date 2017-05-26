В региональном правительстве состоялась встреча Марины Ковтун и начальника Октябрьской железной дороги

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Марины Ковтун с начальником Октябрьской железной дороги – филиала предприятия «РЖД» Владимиром Голоскоковым. Глава региона отметила обоюдную пользу подобных встреч и выразила уверенность, что по итогам обсуждения будут выработаны оптимальные и взаимовыгодные решения.

Участники встречи обсудили основные направления сотрудничества правительства Мурманской области и Октябрьской железной дороги – в том числе в вопросах реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», а также обустройство железнодорожной инфраструктуры на территории региона: прежде всего, безопасное пересечение железнодорожных путей, содержание прилегающих к вокзалам территорий и обустройство железнодорожного вокзала Мурманска. Одной из тем встречи стала организация пассажирских перевозок летом.



В совещании также приняли участие вице-губернатор Григорий Стратий, представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Октябрьской железной дороги и администрации Мурманска.