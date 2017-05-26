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В России отзывают 42 269 автомобилей Nissan Almera

09:3026 мая 2017Просмотров: 218

Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 42 269 автомобилей Nissan Almera.

Об этом сообщает Ростандарт. 

Программа мероприятий представлена ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», являющимся официальным представителем Nissan на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей является выявленный дефект во время сборки автомобиля. Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя.

В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова. В таких случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля.

На транспортных средствах Nissan Almera будет проведена проверка и, при необходимости, переустановка заднего стекла.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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