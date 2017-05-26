В России посадка фруктовых деревьев выполнена больше чем наполовину

В Мурманске состоялся торжественный вечер, посвященный 79 годовщине со дня основания области

В честь международного «дня соседей» мурманчане вышли на улицу с лопатами

Пить из цистерны, либо из ручья. Что происходит с водой в Абрам-мысе?

Сегодня в правительстве Мурманской области говорили о развитии Терского района