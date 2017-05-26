В России посадка фруктовых деревьев выполнена больше чем наполовину
16:1526 мая 2017Просмотров: 157
По состоянию на 23 мая закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений в целом по стране проведена на площади 6,27 тыс. га или 59,2%.
Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016 года (3,15 тыс. га).
Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.
По информации Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России, всего в этом году закладка многолетних плодовых насаждений (без учета виноградников) прогнозируется на площади 10,6 тыс. га.
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