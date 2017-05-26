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Юных мурманчан приглашают на «Библиотечные бродилки»

11:3926 мая 2017Просмотров: 69

27 мая, в общероссийский День библиотек, с 11 до 16 часов  в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдет игра-квест «Библиотечные бродилки».

Участникам нужно будет пройти несколько этапов игры: пройти по маршруту героев книг и выполнить множество очень непростых заданий. Так же предстоит решать логические задачи, отгадывать шифры, искать предметы.

Перейти на каждый следующий этап можно будет, только найдя подсказку и догадавшись, как расшифровать ее на предыдущем.

Только самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала, разгадать тайну библиотеки и получить приз.


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