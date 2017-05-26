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Житель Апатитов получил срок за убийство, совершенное 13 лет назад

15:4726 мая 2017Просмотров: 354

В Мурманской области вынесен приговор местному жителю, совершившему 13 лет назад особо тяжкое преступление.

Как стало известно, в ночь с 25 на 26 января 2003 года, Волков Павел Олегович находился в квартире своего знакомого по улице Зиновьева Апатитах.

Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого Волков, вооружившись хозяйственным ножом, нанес мужчине два удара в грудную клетку, в область жизненно важных органов.

От полученных ранений 59-летний потерпевший скончался в больнице.

Злоумышленник с места преступления скрылся, выбросив нож в окно.

Преступление оставалось нераскрытым в течение 13 лет. На заседании аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, производство расследования было возобновлено.

В ходе планомерной работы по установлению истины, следователи Мурманского СКР, совместно с оперативными службами правоохранительных органов региона, установили круг дополнительных свидетелей из числа знакомых Волкова, которые могли располагать сведениями об обстоятельствах совершенного преступления.

Изначально Волков занял непризнательную позицию, выдвигая различные версии своей непричастности к совершенному преступлению, каждая из которых тщательно отрабатывалась и проверялась.

Позже, Волков был изобличен в совершенном преступлении и в последствии дал признательные показания, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Судом Павлу Волкову назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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