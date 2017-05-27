98 процентов опрошенных жителей поселка Никель не довольны работой власти в сфере медицины

Согласно результатам анкетирования о доступности медицинской помощи, большинство никельчан не удовлетворены доступностью и качеством медицинского обслуживания.

«Проводимые в Мурманской области реформы системы здравоохранения наглядно показывают абсолютную некомпетентность, бездарность должностных лиц. Результатом преобразований здравоохранения конкретно для Никеля стало попросту отсутствие возможности получения медицинской помощи требуемого качества в надлежащие сроки. Идет планомерное уничтожение медицины в Никеле», — говорится в обращении жителей.

Как сообщает газета "Вечерний Мурманск", через неделю, 3 июня, жители поселка выйдут на протестный митинг в знак протеста против оптимизации системы здравоохранения.