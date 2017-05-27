Мурманчан приглашают на праздничную программу, посвященную 79-летию Мурманской области

В Мурманске 28 мая в 15 часов на крыльце областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет концерт, посвященный 79-летию Мурманской области.

В концерте примут участие лучшие творческие коллективы областного дворца: студия эстрадной песни «Вернисаж», хор украинской песни «Джерела», хор ветеранов «Встреча друзей», ансамбли народной песни «Любава» и «Горенка», фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка», ансамбли танца «Сполохи», «Радость», «Форсаж», цирк «Комплимент», а также вокальный ансамбль «Созвездие» из п. Мурмаши и имидж-класс «Элегия».

В 14 часов юных жителей города Мурманска ждет игровая программа, ребята примут участие в викторинах и конкурсах, отгадают загадки и узнают полезную информацию о родном крае.

Открытие акции «Славься, Мурманская область» состоялось в Росляково 8 апреля. В течение двух месяцев коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова представляли свои лучшие хореографические, вокальные и цирковые номера жителям г. Мурманска, поселков Мурмаши, Шонгуй, Сафоново, Кильдинстрой и Молочный.

Финал культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» пройдет в селе Териберка 3 июня.



