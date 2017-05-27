Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

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Сегодня в выпуске:

На обогатительной фабрике Кольской ГМК в Заполярном введена в работу новая шаровая мельница.



Кольскую ГМК в Мончегорске посетил бывший директор «Североникеля» Геннадий Ермаков.



Выпускной школы журналистики в Заполярном. 25 человек получили сертификаты от «Аргументов и фактов».



Гражданин Лапландии - Герман Крепс. Вышла в свет книга о геоботанике, зоологе и основателе Лапландского заповедника.



Как почистить ванну не прилагая усилий? В Заполярном на соревнованиях по робототехнике школьники создали электрическую автономную щётку.