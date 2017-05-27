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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5927 мая 2017Просмотров: 151

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 27 мая 2017 года.

Сегодня в выпуске:

На обогатительной фабрике Кольской ГМК в Заполярном введена в работу новая шаровая мельница.

Кольскую ГМК в Мончегорске посетил бывший директор «Североникеля» Геннадий Ермаков.

Выпускной школы журналистики в Заполярном. 25 человек получили сертификаты от «Аргументов и фактов».

Гражданин Лапландии - Герман Крепс. Вышла в свет книга о геоботанике, зоологе и основателе Лапландского заповедника.

Как почистить ванну не прилагая усилий? В Заполярном на соревнованиях по робототехнике школьники создали электрическую автономную щётку.

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