Сегодня день открытых дверей в Мурманской научке

27 мая Мурманская областная научная библиотека приглашает всех мурманчан и гостей города вместе отпраздновать Общероссийский день библиотек.



В программе - таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки. Только сегодня у всех желающих появится возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о столице Заполярья.



Подробная программа Дня библиотек размещена на сайте библиотеки.



Фото из Интернета.