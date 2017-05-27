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Сегодня день открытых дверей в Мурманской научке

11:2027 мая 2017Просмотров: 108

27 мая Мурманская областная научная библиотека приглашает всех мурманчан и гостей города вместе отпраздновать Общероссийский день библиотек.

В программе - таинственные путешествия по книгохранилищу и познавательная прогулка по арт-объектам библиотеки. Только сегодня у всех желающих появится  возможность увидеть Мурманск с высоты 18 метров, сделать необычные фотографии и узнать массу интересных фактов о столице Заполярья.

Подробная программа Дня библиотек размещена на сайте библиотеки. 

Фото из Интернета.

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