В Кандалакше годовалый ребёнок выпал из окна

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм годовалым ребенком в результате падения из окна третьего этажа

Предварительно установлено, что в дневное время 26 мая 2017 года из окна третьего этажа квартиры одного из домов в городе Кандалакша выпал ребенок 2016 года рождения. Ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В настоящее время находящиеся на месте происшествия следователи проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.