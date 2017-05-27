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В Североморске стартовал автопробег в честь Дня Северного флота

17:4027 мая 2017Просмотров: 96


Сегодня в  Североморске стартовал второй автомотопробег по городам и посёлкам Мурманской области. Патриотическая  акция приурочена ко Дню Северного флота, который отметят 1 июня. 

Протяженность маршрута - 307 километров. Егоо начало в городе Североморске, далее уастникам предстоит побывать в посёлках Сафоново, Шонгуй, Высокий, а также в Оленегорске и Мурманске. 

Перед началом автопробега, на Приморской площади прошел митинг, во время которого к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Заполярья» горожане возложили цветы. 

Автомотопробег в честь Дня Северного флота проходит уже во второй раз. Инициатором акции вновь выступила Североморская городская организация профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России. 

Фото из Интернета.

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