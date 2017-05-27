В Североморске стартовал автопробег в честь Дня Северного флота



Сегодня в Североморске стартовал второй автомотопробег по городам и посёлкам Мурманской области. Патриотическая акция приурочена ко Дню Северного флота, который отметят 1 июня.



Протяженность маршрута - 307 километров. Егоо начало в городе Североморске, далее уастникам предстоит побывать в посёлках Сафоново, Шонгуй, Высокий, а также в Оленегорске и Мурманске.



Перед началом автопробега, на Приморской площади прошел митинг, во время которого к памятнику «Героям-североморцам, защитникам Заполярья» горожане возложили цветы.



Автомотопробег в честь Дня Северного флота проходит уже во второй раз. Инициатором акции вновь выступила Североморская городская организация профсоюза гражданского персонала Вооружённых Сил России.



Фото из Интернета.