"Дети-Ангелы Мурмана" отметили день рождения

Сегодня региональная общественная организация детей с инвалидностью и их родителей "Дети-Ангелы Мурмана" провела традиционный ежегодный инклюзивный праздник, посвященный дню рождения организации и Дню защиты детей.

С каждым годом на таких праздниках участников становится всё больше. Это значит, что идея инклюзивности постепенно приживается в обществе. Торжество помогли организовать неравнодушные горожане. Маленькие северяне с инвалидностью и без смогли порисовать песком, увидеть забавные научные эксперименты, поиграть с собаками-канистерапевтами и сфотографироваться. В конце для всех организовали душевное чаепитие с аппетитными пирожными и сладкой ватой.