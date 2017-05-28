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Открытое занятие по оружейным единоборствам

12:1528 мая 2017Просмотров: 106

В Мурманске прошло открытое занятие по оружейным единоборствам. В нём приняли участие около 15 человек: взрослые и старшеклассники.  

Тренеры (представитель федерации оружейных единоборств России и руководитель областной федерации традиционного айкидо) показали ученикам  различные техники обороны от вооруженных соперников с использованием классических восточных боевых искусств. Айкидо, джиу-джитсу…, а ещё педагоги придумали новую технику ускоренной подготовки и назвали её мурманский "урбан комбат». Подробнее об этом в сюжете программы «Наше утро».

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