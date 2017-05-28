В Мурманске прошло открытое занятие по оружейным единоборствам. В нём приняли участие около 15 человек: взрослые и старшеклассники.

Тренеры (представитель федерации оружейных единоборств России и руководитель областной федерации традиционного айкидо) показали ученикам различные техники обороны от вооруженных соперников с использованием классических восточных боевых искусств. Айкидо, джиу-джитсу…, а ещё педагоги придумали новую технику ускоренной подготовки и назвали её мурманский "урбан комбат». Подробнее об этом в сюжете программы «Наше утро».