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Привет, Вьетнам!

18:3028 мая 2017Просмотров: 69

Завтра в программе «Наше утро» начинается серия сюжетов о путешествии по Вьетнаму.
Иван Герасимов и Александр Суняев побывали в социалистической республике и теперь делятся своими впечатлениями. Журналисты ТВ-21 путешествовали с севера на юг Вьетнама. Они посетили крупные города и деревни. Попробовали местные деликатесы, испытали на своей шкуре основной вид транспорта – скутер, побывали на рынке, устроили краш-тест для местной валюты и позанимались спортом. Однако милых вьетнамок наши коллеги обошли стороной и не сняли про них ни одного сюжета. Красивых девушек в Мурманске гораздо больше – такой вывод сделали наши парни.
Смотрите с понедельника по пятницу «В поисках приключений» в «Нашем утре».

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