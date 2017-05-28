Сегодня состоялось открытие памятной доски на здании Мурманского пароходства

Сегодня на здании Мурманского морского пароходства открылась памятная доска в честь почётного жителя Мурманска и капитана Михаила Гансовича Каска.

Михаил Гансович отработал в Мурманском морском пароходстве 39 лет. Прошел путь от ученика матроса до капитана крупного пассажирского лайнера. Он был пассажирским помощником капитана на пароходе «Ястреб», 3-м помощником на п/х «Софья Перовская», капитаном пароходов «Тулома», «Сосновец», «Державин», «Тбилиси».

В 1959-м году он заочно окончил Мурманское мореходное училище, где учился на штурмана дальнего плавания. С марта 1960 года и до конца своей работы в компании, Михаил Гансович был капитаном на пассажирском теплоходе «Вацлав Воровский». А 23 июля 1985 года он навсегда оставил мостик судна в связи с уходом на пенсию, передав теплоход своим ученикам.

Почти год назад Михаил Гансович ушёл из жизни,ему было 95 лет.