16+
I
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня состоялось открытие памятной доски на здании Мурманского пароходства

12:2528 мая 2017Просмотров: 140

Сегодня на здании Мурманского морского пароходства открылась памятная доска в честь почётного жителя Мурманска и капитана Михаила Гансовича Каска.

Михаил Гансович отработал в Мурманском морском пароходстве 39 лет. Прошел путь от ученика матроса до капитана крупного пассажирского лайнера. Он был пассажирским помощником капитана на пароходе «Ястреб», 3-м помощником на п/х «Софья Перовская», капитаном пароходов «Тулома», «Сосновец», «Державин», «Тбилиси».

В 1959-м году он заочно окончил Мурманское мореходное училище, где учился на штурмана дальнего плавания. С марта 1960 года и до конца своей работы в компании, Михаил Гансович был капитаном на пассажирском теплоходе «Вацлав Воровский». А 23 июля 1985 года он навсегда оставил мостик судна в связи с уходом на пенсию, передав теплоход своим ученикам.

Почти год назад Михаил Гансович ушёл из жизни,ему было 95 лет.

Читайте также
В Мурманске выбрали «Мисс-УИС» - 2017Открытое занятие по оружейным единоборствамФабрика NNовостейМурманские активисты вышли на митинг против живодёров
Утки вышли на улицы МурманскаМурманчан приглашают на праздничную программу, посвященную 79-летию Мурманской областиСегодня день открытых дверей в Мурманской научкеВ Кандалакше годовалый ребёнок выпал из окнаВ Мурманске состоялся торжественный вечер, посвященный 79 годовщине со дня основания областиВ честь международного «дня соседей» мурманчане вышли на улицу с лопатами
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс