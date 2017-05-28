В Мурманске прошёл второй трейл-полумарафон "Полярный день"

Около 170-ти жителей Мурманска и области приехали в "Огни Мурманска", чтобы совершить ночной забег.

Потому что главная изюминка полумарафона в том, что проходит он ночью. И не по ровному шоссе, а по северным сопкам.

В 22 часа стартовали любители скандинавской ходьбы. Они прошли дистанции 5, 10 и 21 км (по желанию).

В 23 часа на старт вышли те, кто предпочитает ходьбе бег. Бегунов ждали те же самые дистанции. О том, с какими трудностями столкнулись участники на трассе, какой сюрприз преподнесла погода и кто стал самым быстрым бегуном - расскажем завтра в новостях в 19.30.