Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при во Всеармейском конкурсе «Музыкальный парад-2017»

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота завоевал Гран-при в номинации «Ансамбль песни и пляски» – главная награда IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации «Музыкальный парад-2017».

Флотский творческий коллектив стал победителем ещё в четырёх номинациях – «Лучший оркестр», «Лучший танцевальный номер», «Лучшее исполнение обязательного оркестрового номера», «Лучший обязательный хоровой номер».

В конкурсе участвовал весь состав флотского коллектива. Это более 60 артистов под руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Дмитрия Акманова.

Помимо мероприятий основной конкурсной программы Ансамбль песни и пляски Северного флота принимал участие в концертах для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

21 мая флотский коллектив выступил со своей новой концертной программой на крейсере «Аврора», 24 мая – на сцене Дома офицеров Западного военного округа, 26 мая – перед слушателями Морского корпуса Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-морского института.

27 мая Ансамбль песни и пляски Северного флота вместе с другими 11 коллективами, принимавшими участие во Всеармейском смотре-конкурсе, выступил в гала-концерте на Манежной площади, сообщает пресс-служба Северного флота.

IV Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации «Музыкальный парад-2017» проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 27 мая.