Более 600 северян отправятся завтра на организованный отдых в Краснодарский край

Первый «детский поезд» отправится из Мурманска на Черное море завтра.

Группа из 665 детей отправится на специальном поезде из Мурманска на отдых в Краснодарский край 30 мая.



Специализированные детские составы создаются в этом году впервые.



По договоренности властей региона с РЖД они отправятся по маршрутам Мурманск - Самара и Мурманск - Анапа.



В каждом таком составе предусмотрены вагоны-рестораны, вагоны с системой кондиционирования воздуха, биотуалеты, сопровождение медработников и сотрудников органов внутренних дел.



По данным властей, в этом году более 37 тысяч детей из Заполярья отправятся на организованный отдых, объемы поддержки по сравнению с прошлым годом снижены не будут.



Как сообщала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, на проведение детской оздоровительной кампании в течение года в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 275,5 млн рублей.



При этом две трети детей летом отдохнут за пределами региона, порядка 60% из них - на побережьях Черного и Азовского морей, сообщает ТАСС.



Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет бюджетных средств, родители оплачивают только питание в пути следования. В детские оздоровительные учреждения на территории области все дети направляются бесплатно.