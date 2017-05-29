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Более 600 северян отправятся завтра на организованный отдых в Краснодарский край

13:5829 мая 2017Просмотров: 74

Первый «детский поезд» отправится из Мурманска на Черное море завтра.

Группа из 665 детей отправится на специальном поезде из Мурманска на отдых в Краснодарский край 30 мая.

Специализированные детские составы создаются в этом году впервые.

По договоренности властей региона с РЖД они отправятся по маршрутам Мурманск - Самара и Мурманск - Анапа.

В каждом таком составе предусмотрены вагоны-рестораны, вагоны с системой кондиционирования воздуха, биотуалеты, сопровождение медработников и сотрудников органов внутренних дел.

По данным властей, в этом году более 37 тысяч детей из Заполярья отправятся на организованный отдых, объемы поддержки по сравнению с прошлым годом снижены не будут.

Как сообщала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко, на проведение детской оздоровительной кампании в течение года в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 275,5 млн рублей.

При этом две трети детей летом отдохнут за пределами региона, порядка 60% из них - на побережьях Черного и Азовского морей, сообщает ТАСС

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет бюджетных средств, родители оплачивают только питание в пути следования. В детские оздоровительные учреждения на территории области все дети направляются бесплатно.

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