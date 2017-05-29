16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Хоккейная сборная Северного флота вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил России

17:0129 мая 2017Просмотров: 77

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил. Команда СФ одержала три победы подряд, обыграв сборные Южного военного округа со счётом 4:2, Воздушно-десантных войск – 3:2, Главного военно-медицинского управления Минобоороны России – 12:1.

Сегодня сборной Северного флота предстоит сразиться в напряжённой борьбе с командой Западного военного округа.

Чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 мая 2017 года, сообщает пресс-служба СФ.

В спортивной мероприятии также принимают участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, войск связи, управления материально-технического обеспечения, а также Центрального военного округа и Балтийского флота.

Читайте также
Мурманчанин перевел мошеннику почти 440 тысяч рублей за несуществующий квадроциклВ России отзывают 30 000 автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4В краеведческом музее представили интерактивную площадку «Стражи границы. Лето 1941-го»За выходные в Мурманской области дорожная полиция задержала 20 нетрезвых водителей
Айсмейкер сборной России о пебле, керлинге и международном чемпионате в ДудинкеВ Апатитах сгорел дачный домВ Североморске открыт памятник «Ботик Петра Первого»«Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность»Отдел судебных приставов Кольского района переехал на новое местоВ Норильске сожгли более тонны куриных крыльев, доставленных из Москвы через Мурманск
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс