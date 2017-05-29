Хоккейная сборная Северного флота вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил России

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил. Команда СФ одержала три победы подряд, обыграв сборные Южного военного округа со счётом 4:2, Воздушно-десантных войск – 3:2, Главного военно-медицинского управления Минобоороны России – 12:1.

Сегодня сборной Северного флота предстоит сразиться в напряжённой борьбе с командой Западного военного округа.

Чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 мая 2017 года, сообщает пресс-служба СФ.

В спортивной мероприятии также принимают участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, войск связи, управления материально-технического обеспечения, а также Центрального военного округа и Балтийского флота.