Из-за наводнений на Шри-Ланке погибли более 150 человек

Жертвами наводнений и оползней на Шри-Ланке стали 151 человек, еще 111 числятся пропавшими без вести. Почти полмиллиона жителей эвакуированы.

На Шри-Ланку обрушились сильнейшие за последние 14 лет ливни, и, согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время они не прекратятся.жители острова остались без крыши над головой

Спасатели используют временное затишье, чтобы помочь наиболее пострадавшим от стихии районам. Вместе с ними работают военные - они предоставили катера и вертолеты, сообщает Bbc.Com

Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий стихийного бедствия.