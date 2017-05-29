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Капитан северных морей. Открылась памятная доска Михаилу Каску

20:0629 мая 2017Просмотров: 83

Капитан и почётный житель Мурманска. На здании Мурманского морского пароходства была открыта памятная доска Михаилу Каску.

Михаил Каск трудился в Мурманском морском пароходстве. Начал - помощником штурмана, со временем дошёл до капитанского мостика. Почти 40 лет он посвятил северным морям. Именно мастерство капитана Каска сделало славу теплоходу «Вацлав Воровский», он стал первым пассажирским судном пароходства, которое в 1967 году доставило туристов на Землю Франца Иосифа.

Анатолий Векшин, заместитель губернатора Мурманской области: «Если бы существовало звание «Почётный гражданин Арктики», то капитан Каск был бы в полной мере его достоин».

Капитан с характером и знанием своего дела. Получил даже нагрудный знак «За безаварийную работу в течение 25 лет».

Александр Медведев, генеральный директор Мурманского морского пароходства: «На судне не было никаких подруливающих устройств, там где он швартовался. Никаких буксиров, которые помогают швартовке не было. Есть такое слов - чутьё, капитанское чутьё - что делать правильно. В зависимости от ветра, состояния моря. Ну, это талант или дар. У него он был».

Инесса Сергеева: «Я знаю, что у него всегда был порядок на судне, он такой отзывчивый человек, с ним любой вопрос можно было решить. И он прекрасный мореплаватель. В любую погоду. Я всегда восхищалась им».

В этом доме не только работал, но некоторое время жил Михаил Каск. В открытии памятной доски приняли участие родственники и коллеги Михаила Гансовича.

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