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Молодежь Мурманской области поддержала акции, приуроченные к Всемирному дню без табака

10:4529 мая 2017Просмотров: 71

В Мурманской области дан старт акциям, приуроченным к Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

Представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области, в том числе специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Алексей Гетманов и Дарья Лапина совместно со специалистом Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Мурманской области Юлией Гнучиной провели массовые акции «Ты сможешь сказать «НЕТ!».

Акции прошли сразу в двух колледжах города Апатиты: более 300 человек, среди которых студенты и преподаватели Кольского медицинского колледжа и Апатитского политехнического колледжа им. Г.А. Голованова, приняли участие в мероприятиях.

В рамках акции на территории учебных заведений были организованы несколько массовых площадок: викторина «Мифы и факты о табаке», анонимное анкетирование «Блиц-опрос о курении», составление коллективного коллажа «Мы выбираем жизнь без дыма», работа фотозоны и распространение санитарно-просветительской литературы.

Также на территории Апатитского политехнического колледжа им. Г.А. Голованова работала выездная мобильная лаборатория – автобус «Доверие», где специалисты центра СПИД Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Елена Родионова и Юлия Данилочкина проводили анонимное, добровольное тестирование экспресс-методом на ВИЧ-статус с до-тестовым и после-тестовым консультированием всех желающих, и таких оказалось немало.

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