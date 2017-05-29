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Мурманчанин перевел мошеннику почти 440 тысяч рублей за несуществующий квадроцикл

16:3029 мая 2017Просмотров: 129

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель Мурманска.

Мужчина пояснил полицейским, что в Интернете нашел объявление о продаже квадроцикла. В телефонном разговоре «продавец» пояснил, что желающих приобрести технику много и поэтому убедил северянин перевести оплату.

Деньги в сумме 437 тысяч рублей мужчина перевел на указанный расчетный счет.  Когда потерпевший позвонил вновь для того, чтобы забрать квадроцикл, телефон «продавца» был постоянно выключен.

Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба пресс-служба УМВД России по Мурманской области. 

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