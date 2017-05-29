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Мурманчанин рискует провести всю жизнь в колонии за сбыт наркотиков

13:2329 мая 2017Просмотров: 28

В Мурманске полицейские изъяли из незаконного оборота синтетический наркотик в особо крупном размере.

В мурманскую полицию поступила информация о причастности ранее не судимого безработного мурманчанина 1980 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

За подозреваемым установили наблюдение. Подозреваемого задержали на территории АЗС. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили пакетик с порошком.

Эксперты установили, что оперативники изъяли смесь наркосинтетики, содержащую в своем составе 3-метилфентанил, героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин общей массой 0,5524 грамма, что является особо крупным размером.

Задержанный признался, что хранил в принадлежащем ему автомобиле наркотик для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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