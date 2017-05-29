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Мурманские зоозащитники против живодёров

20:1029 мая 2017Просмотров: 86

Мурманск против жестокого обращения с животными. С таким лозунгом выступили зоозащитники, в сквере на улице Ленинградской они провели митинг в поддержку гуманного отношения к кошкам и собакам. На акцию многие активисты пришли вместе со своими четвероногими питомцами.

Татьяна Холмская пришла на митинг вместе с Алексом. Три года назад она взяла бездомного уличного щенка и вырастила вот такого дворянина. Дома есть еще один пес - трехлапый. Женщина говорит: именно такие бродяги делают людей добрее и лучше.

Татьяна Холмская: «Здесь проходила семья с мячом, с маленьким ребенком. Он увидел мяч, и ему нужно было срочно бежать играть с ребенком и с мячом. Это собака, которая бесконечно обожает людей. Он видит людей, бежит: «Люди, я ваш!»

Любовь к животным объединят мурманчан, которые пришли на митинг, чтобы высказаться в поддержку гуманного отношения к кошкам и собакам.

По словам организаторов, главная цель - обратить внимание на проблему. Бродячих животных отлавливают и убивают. Они погибают в муках.

Достаточно вспомнить недавнюю историю, когда за две недели в Мурманске и окрестностях города были обнаружены три могильника с трупами собак. Экспертиза показала, что их отравили крысиным ядом.

Кроме того, утверждают волонтеры, живодеры ловят собак, иногда даже домашних, и потом их продают хозяевам или тем же зоозащитникам.

Роман Глек, организатор митинга, директор благотворительного фонда помощи животным: «Митинг для того, чтобы подвигнуть правительство Мурманской области к возможности создания совета общественного, который будет следить, наблюдать за отловом животных, который будет участвовать в регулировке - усыплять собак или нет, стерилизовать или нет».

Участники акции общались, выступали со своими предложениями, некоторые даже читали стихи о нелегкой судьбе бездомных животных.

Всего в митинге в защиту животных приняли участие несколько десятков человек. Акция прошла мирно. Никого из оппонентов в сквере на Ленинградской не было.

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