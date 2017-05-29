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На реках Кольского полуострова начался сезон ловли атлантического лосося

20:0429 мая 2017Просмотров: 90

На реках Кольского полуострова начался сезон ловли атлантического лосося. В минувшую субботу его торжественно открыли на реке Кола - на одной из самых богатых семгой речек Мурманской области.

Погода в этом году не радует рыбаков. Конец мая, а лед на реке только-только сошел. Воды много, это отражается на заход в Колу атлантического лосося. Пока рыбы мало, но она уже есть.

Константин Гапоник, начальник отдела организации рыболовства Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод»: «Это первые, в том числе так называемая залётка, которая заходит в реку еще подо льдом. Она отличается размерами, первая рыба, которая заходит в реки это, как правило, самая сильная, самая крупная рыба - меньше 9 килограммов не бывает».

Рыбаков на реке немного, но те, кто пришли - упорно, раз за разом, час за часом закидывают снасти, надеясь на улов.

Андрей Меренков, начальник Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод»: «Рыба в реке есть, есть информация, что даже выше Магнетит уже рыба зашла, кто-то вытаскивает и в такую погоду - вот люди рассказывают, покупают блесна и закидывают и ловят рыбу».

С каждым годом рыбаков, желающих половить семгу, все больше. В последние два-три года растет число туристов, приезжающих к нам именно для того, чтобы порыбачить - едут со всех континентов. Для иностранцев и гостей из других регионов лицензия стоит дороже, местным жителям - цены льготные.

С каждым днем по мере наступления лета, лосося в реках Кольского полуострова будет больше, а в июле в Белое море начнет заходить еще и горбуша. 

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