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«Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность»

14:4829 мая 2017Просмотров: 44

В форуме приняли участие руководители компании - представители главного офиса, дочерних предприятий Таймыра, Кольского полуострова и зарубежных подразделений. Они обсудили реализацию стратегию «Норникеля», а также новые вызовы, стоящие перед компанией. Одна из главных задач на сегодня – повышение эффективности и производительности труда.

Ключевые темы форума, вокруг которых строились все выступления и обсуждения - "Эффективность и производительность", "Личный пример руководителя" и "Безопасный труд".

Тон дискуссии задал президент «Норникеля» Владимир Потанин, подчеркнувший, что у компании впереди большой путь по реализации качественных изменений, и один из приоритетов стратегии – эффективность, которая напрямую связана с ростом производительности труда. По его словам, «Норникелю» необходимо разработать программу повышения эффективности, основываясь на лучших отраслевых примерах. "Главная задача на пять-семь лет – приумножать стоимость компании, - отметил Потанин. - Это складывается, прежде всего, из инвестиций, которые приведут к увеличению добычи и более эффективной конфигурации производства, тем самым создадут дополнительную стоимость. До 2020 г. мы должны выйти на сокращение удельных затрат и повышение производительности. Это внесет существенный вклад в прибыльность компании и повысит ее акционерную стоимость".

В ходе обсуждения были отмечены результаты, уже достигнутые компанией в вопросах эффективной конфигурации активов, управления инвестициями и оборотным капиталом. Одна из первоочередных задач компании - улучшение операционной деятельности, продолжение глобальной программы модернизации и омоложения производства, реализация амбициозных экологических проектов.

«Наступила эра эффективности: мы дошли до таких ценовых и других обстоятельств, что нет другого пути, кроме как улучшать свою операционную эффективность. Надо забыть суперцикл, когда были заоблачные цены, таких цен больше не будет. А надежды на это отвлекают от работы по эффективности», - сказал в ходе своего выступления перед аудиторией Томас Верасто, независимый директор совета директоров Группы НЛМК.

Особо участники форума подчеркивали роль руководителя в ходе достижения глобальных целей, стоящих перед компанией.

«Вопрос лидерства с точки зрения способности брать на себя ответственность за результат - одна из ключевых компетенций, которая лежит в основе формирования высокой корпоративной культуры. Если каждый сотрудник компании будет работать действительно ответственно, это серьезно скажется на результате. И это важное условие, чтобы успешно отвечать на вызовы, которые стоят перед компанией и всеми нами», - отметила старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова.




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