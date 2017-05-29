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Озеленение и благоустройство. Парки и скверы Мурманска готовят к летнему сезону

20:0529 мая 2017Просмотров: 85

В Мурманске полным ходом идет подготовка к летнему сезону. Парки и скверы начинают приводить в порядок, несмотря на затянувшуюся весну. Ведь к наступлению теплых дней все городские зоны отдыха должны быть готовы.

Как и этот сквер у памятника городам-побратимам на проспекте Ленина, который в народе до сих пор называют «Чебурашкой». Здесь уже начались работы по очистке зеленой зоны.

Наталья Павлюк, заместитель директора учреждения «Городские парки и скверы»: «Сгребается вся прошлогодняя листва, красятся стволы деревьев, происходит работа по покраске непосредственно памятника, начинается ревизия всего светового оборудования, то есть подготовка к следующему периоду».

Совсем скоро начнется работа и по озеленению клумб, ведь многие мурманчане уже соскучились по листве, которая символизирует наступившее лето. По словам специалистов, отвечающих за парки и скверы главное, чтобы установилась теплая погода.

Наталья Павлюк, заместитель директора учреждения «Городские парки и скверы»: «В прошлом году на 9 мая у нас все скверы были приведены в порядок, покрашены, побелены и были готовы. В этом году, в связи с затянувшимся летом, теплыми днями, мы сдвинули график».

Всего в Мурманске к летнему сезону преобразятся 50 парков и скверов. В первые дни лета начнут работу и городские фонтаны. Первый запуск намечен на 5 июня в сквере на улице Ленинградской.

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