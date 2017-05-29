Прогноз погоды по Мурманской области на 30 мая

Переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с, на севере 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +2+7°.
Прогноз погоды на 30 мая по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
0..-2
|
+6..+8
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Умба
|
0..-2
|
+4..+6
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Полярные Зори
|
0..-2
|
+4..+6
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Апатиты
|
0..-2
|
+6..+8
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Кировск
|
0..-2
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Ковдор
|
-1..-3
|
+5..+7
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Мончегорск
|
-1..+1
|
+4..+6
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Ловозеро
|
0..-2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Оленегорск
|
0..-2
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
небольшие осадки
|
Никель
|
0..-2
|
+2..+4
|
небольшие осадки
|
мокрый снег
|
Заполярный
|
0..-2
|
+1..+3
|
небольшие осадки
|
мокрый снег
|
Североморск
|
0..-2
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
мокрый снег
|
Мурманск
|
0..-2
|
+3..+5
|
небольшие осадки
|
мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 30 мая
|
Температура воздуха
|
утром 0..-2
|
днем +3..+5
|
вечером 0..+2
|
Осадки
|
небольшие осадки
|
мокрый снег
|
мокрый снег