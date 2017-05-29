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Прогноз погоды по Мурманской области на 30 мая

13:4029 мая 2017Просмотров: 114

Переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с, на севере 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 30 мая  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

0..-2

+6..+8

небольшие осадки

небольшие осадки

Умба

0..-2

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Полярные Зори

0..-2

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Апатиты

0..-2

+6..+8

небольшие осадки

небольшие осадки

Кировск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

небольшие осадки

Ковдор

-1..-3

+5..+7

небольшие осадки

небольшие осадки

Мончегорск

-1..+1

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Ловозеро

0..-2

+2..+4

небольшие осадки

небольшие осадки

Оленегорск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

небольшие осадки

Никель

0..-2

+2..+4

небольшие осадки

мокрый снег

Заполярный

0..-2

+1..+3

небольшие осадки

мокрый снег

Североморск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

мокрый снег

Мурманск

0..-2

+3..+5

небольшие осадки

мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 30 мая

Температура воздуха

утром 0..-2

днем +3..+5

вечером 0..+2

Осадки

небольшие осадки

мокрый снег

мокрый снег
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