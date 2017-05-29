Прогноз погоды по Мурманской области на 30 мая

Переменная облачность. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с, на севере 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днем +2+7°.

Прогноз погоды на 30 мая по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша 0..-2 +6..+8 небольшие осадки небольшие осадки Умба 0..-2 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Полярные Зори 0..-2 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Апатиты 0..-2 +6..+8 небольшие осадки небольшие осадки Кировск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки небольшие осадки Ковдор -1..-3 +5..+7 небольшие осадки небольшие осадки Мончегорск -1..+1 +4..+6 небольшие осадки небольшие осадки Ловозеро 0..-2 +2..+4 небольшие осадки небольшие осадки Оленегорск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки небольшие осадки Никель 0..-2 +2..+4 небольшие осадки мокрый снег Заполярный 0..-2 +1..+3 небольшие осадки мокрый снег Североморск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки мокрый снег Мурманск 0..-2 +3..+5 небольшие осадки мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 30 мая