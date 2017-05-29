Ростуризм предупреждает российских туристов о наводнениях в Шри Ланке

В Демократической Социалистической Республике Шри Ланка в результате ливневых дождей произошли наводнение и оползни, которые привели к гибели людей из числа местного населения.

Об этом сообщает Ростуризм.

Ситуационно-кризисный центр МИД России не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших.

Ростуризм находится на постоянной связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией.

Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на территории Шри-Ланки, соблюдать меры предосторожности, учитывать метеорологическую обстановку в стране и выполнять рекомендации местных властей.