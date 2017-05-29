Сборная Северного флота по хоккею с шайбой одержала вторую победу на чемпионате Вооружённых Сил РФ

Сборная Северного флота по хоккею с шайбой одержала вторую победу на чемпионате Вооружённых Сил Российской Федерации, который проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 30 мая. Североморцы разгромили команду Воздушно-десантных войск со счётом 3-2.



По итогам этой игры самым результативным стал представитель армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота – Алексей Чернядьев. Он забил в ворота противника две шайбы. Один раз ворота десантников поразил также представитель армии ВВС и ПВО Максим Пужанский.



В воскресенье, 28 мая, состоялся матч между сборными Северного флота и Центрального военно-морского клинического госпиталя.



В спортивном мероприятии также принимают участие сборные Военно-космических сил, Сухопутных войск, Военно-Морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, войск связи, управления материально-технического обеспечения, главного военно-медицинского управления, а также Западного, Центрального военных округов и Балтийского флота.



Полуфинальные матчи чемпионата Вооруженных Сил России по хоккею состоятся 29 мая, финальная встреча – 30 мая, сообщает пресс-служба Северного флота.





