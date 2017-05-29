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Североморский суд закрыл два сайта, на которых было описано, как уйти от налогов

11:4529 мая 2017Просмотров: 103

Североморским районным судом Мурманской области рассмотрены заявления прокурора Североморска о признании информации в Интернете о способах неисполнения обязанности налогоплательщиков об уплате налогов запрещенной.

Информация, размещенная на 2 интернет-сайтах, судом признана запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Судебные решения направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сообщает пресс-служба прокуратуры по Мурманской области. 

Решения суда также являются основаниями для внесения Роскомнадзором указанной информации в Единый реестр доменных имен, которые запрещены в Российской Федерации. 

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