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ТВ21+ рулит! НАТ прогнозирует рост аудитории каналов на 21 кнопке на 15-20%

18:0729 мая 2017Просмотров: 99

Сегодня Роскомнадзор объявил, что 100% кабельных операторов в России начали вещание выбранных обязательных общедоступных каналов субъектов РФ на "21-й кнопке».

В Мурманской области таким обязательным общедоступным телеканалом стал ТВ21+.  В программе зрители могут увидеть региональные выпуски новостей,  ежедневное шоу «Наше утро», многоэлементную передачу «Вовремя», проекты «Заповедник», «Деловая среда», а также фильмы, сериалы и познавательные программы.

Изменения, принятые в законодательстве, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой "21-й кнопке". Такой канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% программ национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ.

В первом квартале 2017 года Федеральная конкурсная комиссия определила победителей конкурсов на право вещания на в 72 регионах России. В 13 регионах победителя определить не удалось, повторные конкурсы будут проведены осенью этого же года.

Для обязательного общедоступного телеканала определена кнопка №21 при формировании частотных планов и мультиплексов операторов кабельного телевидения в каждом из субъектов.

По оценкам Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), после включения в пакет обязательных общедоступных телеканалов прогнозируется рост аудитории победителей конкурсов на 15-20%.

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