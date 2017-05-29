В Архангельске открыли новый дивизион пограничных сторожевых кораблей

Между тем, в Архангельске в эту субботу накануне Дня пограничника торжественно открыли новый дивизион сторожевых катеров. Красную ленточку перерезал начальник погрануправления ФСБ по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов.

Строительство пункта базирования пограничных сторожевых катеров началось в 2013 году и было завешено успешно и в срок. Он способен принимать все типы кораблей и катеров, которые в настоящее время стоят на вооружении наших пограничников.

Игорь Константинов, начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Это качественный и комфортный, оснащенный по последнему слову техники комплекс, обеспечит применение новых современных образцов корабельно-катерного состава, позволит с высокой эффективностью адекватно реагировать на угрозы безопасности России в регионе».

По словам Игоря Константинова, в пункте базирования созданы все условия, чтобы оперативно готовить экипажи и технику для работы в высоких широтах Арктики. Среди задач, которые стоят перед архангельским дивизионом - обеспечение безопасности на Севморпути, в том числе, охрана морских биоресурсов и организация безопасного мореплавания.

Кроме сторожевых катеров службу в Архангельске будет нести пограничный корабль «Бриз», который недавно вернулся с боевого задания.