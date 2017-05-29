16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Архангельске открыли новый дивизион пограничных сторожевых кораблей

20:0829 мая 2017Просмотров: 143

Между тем, в Архангельске в эту субботу накануне Дня пограничника торжественно открыли новый дивизион сторожевых катеров. Красную ленточку перерезал начальник погрануправления ФСБ по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов.

Строительство пункта базирования пограничных сторожевых катеров началось в 2013 году и было завешено успешно и в срок. Он способен принимать все типы кораблей и катеров, которые в настоящее время стоят на вооружении наших пограничников.

Игорь Константинов, начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Это качественный и комфортный, оснащенный по последнему слову техники комплекс, обеспечит применение новых современных образцов корабельно-катерного состава, позволит с высокой эффективностью адекватно реагировать на угрозы безопасности России в регионе».

По словам Игоря Константинова, в пункте базирования созданы все условия, чтобы оперативно готовить экипажи и технику для работы в высоких широтах Арктики. Среди задач, которые стоят перед архангельским дивизионом - обеспечение безопасности на Севморпути, в том числе, охрана морских биоресурсов и организация безопасного мореплавания.

Кроме сторожевых катеров службу в Архангельске будет нести пограничный корабль «Бриз», который недавно вернулся с боевого задания.

Реклама
Читайте также
В Мурманске прошли первые экзамены ЕГЭМурманские зоозащитники против живодёровВ Мурманске отметили День пограничникаВ Североморске торжественно открыт ботик Петра Первого
ТВ21+ рулит! НАТ прогнозирует рост аудитории каналов на 21 кнопке на 15-20%Хоккейная сборная Северного флота вышла в полуфинал чемпионата Вооружённых Сил РоссииМурманчанин перевел мошеннику почти 440 тысяч рублей за несуществующий квадроциклВ России отзывают 30 000 автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4В краеведческом музее представили интерактивную площадку «Стражи границы. Лето 1941-го»За выходные в Мурманской области дорожная полиция задержала 20 нетрезвых водителей
Комментарии
Май2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс