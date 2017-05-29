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В Кольской ГМК состоялась презентация новых защитных касок и очков

09:0429 мая 2017Просмотров: 79

Презентации организовали в управлении промышленной безопасности для представителей подразделений компании и непосредственно в самих цехах - в рафинировочном, металлургическом и цехе электролиза никеля.

В компании уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности работ и сохранению здоровья сотрудников. На презентациях их знакомят с новыми современными средствами индивидуальной защиты от ведущих производителей, многие из которых в дальнейшем применяются на производстве.

В этот раз новинки демонстрировал представитель Суксунского оптико-механического завода, сообщает kn51.ru.

- Работникам компании представили термостойкие защитные каски, кевларовые перчатки, противошумные наушники с креплением на каске (СОМЗ-5 «Штурм»), защитные очки, - рассказал Kn51 главный специалист управления промышленной безопасности КГМК Алексей Бабурин. - Новые защитные очки открытого типа доработаны с учетом рекомендаций специалистов Кольской ГМК. Они выполнены из упрочненного минерального стекла, которое отличается высоким качеством и отсутствием искажения. Кроме того, такие очки ультралегкие. Оправа выполнена из органического пластика.

Представители завода также привезли новый комплект «Дружба».

- Это термостойкая каска со щитком, предназначенная, в частности, для защиты от теплового излучения, от брызг расплавленного металла и высокой температуры, - рассказал директор по организации продаж Суксунского оптико-механического завода Андрей Грейнерт. - Новый механизм крепления щитка обеспечивает плотное прилегание к лицу. Сам щиток не запотевает, устойчив к истиранию и царапинам.

Как отметил Алексей Бабурин, в рафинировочном цехе также побывали представители торгового дома «Скинкеа» - ведущего российского производителя средств защиты кожи, с которым Кольская ГМК сотрудничает уже 10 лет. Сотрудники компании представили перчатки и напомнили собравшимся, что в целях предупреждения профессиональных дерматологических заболеваний важно использовать специальные крема и пасты для защиты и очистки рук.


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