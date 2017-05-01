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Новости

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В Североморске открыт памятник «Ботик Петра Первого»Сегодня, 14:59220«Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность»Сегодня, 14:48440Отдел судебных приставов Кольского района переехал на новое местоСегодня, 14:45450В Норильске сожгли более тонны куриных крыльев, доставленных из Москвы через МурманскСегодня, 14:38570Более 600 северян отправятся завтра на организованный отдых в Краснодарский крайСегодня, 13:58750
В Мурманской области заключенным пытались пронести телефоны и алкогольСегодня, 13:46790Прогноз погоды по Мурманской области на 30 маяСегодня, 13:401140Мурманское морское пароходство приобрело очередной теплоходСегодня, 13:311140Мурманчанин рискует провести всю жизнь в колонии за сбыт наркотиковСегодня, 13:231280В Мурманске на перекрестке улиц Павлова – Радищева произошло два ДТП подрядСегодня, 12:454760
16 июня Мурманск посетит знаменитая норвежская рок-группа D.D.E.Сегодня, 12:401190В Мурманске появилась мемориальная доска капитану Михаилу КаскуСегодня, 12:251420Из-за наводнений на Шри-Ланке погибли более 150 человекСегодня, 12:221270Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при во Всеармейском конкурсе «Музыкальный парад-2017»Сегодня, 12:001830Североморский суд закрыл два сайта, на которых было описано, как уйти от налоговСегодня, 11:451450Правительство Мурманской области завело аккаунты в Instagram и TelegramСегодня, 11:301810Ростуризм предупреждает российских туристов о наводнениях в Шри ЛанкеСегодня, 11:151680Экологический проект Еврохима «Новое производство – чистые реки» признан лучшим в РоссииСегодня, 11:021360В Зеленоборском сгорели две квартирыСегодня, 11:001870Молодежь Мурманской области поддержала акции, приуроченные к Всемирному дню без табакаСегодня, 10:451520В Мурманске судебные приставы искали должников на автостоянке одного из торговых центровСегодня, 10:302100Жителю Мурманской области назначили полгода исправительных работ за взяткуСегодня, 10:152010В Мурманской области ожидается снег и до 8 градусов теплаСегодня, 10:001670Житель Полярного хранил у себя дома оружие и патроны времен ВОВСегодня, 09:452160В Мурманской области проходит акция для молодежи «Один день в новом месте»Сегодня, 09:301550
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