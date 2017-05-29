Круглосуточно, в любую погоду на защите рубежей. В Мурманске отметили День пограничника. 28 мая в 10 часов утра в сквере у памятника «Пограничникам Арктики» собрались сотрудники погранслужбы и ветераны ведомства.

Погода выдалась теплая и солнечная. Многие пришли целыми семьями вместе с детьми. Поздравляя сотрудников с профессиональным праздником, первый замначальника погрануправления ФСБ России по западному арктическому району Сергей Махновский напомнил о подвигах в годы войны.



Сергей Махновский, первый заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «Пограничники проявили стойкость, самоотверженность и героизм. Из 485 пограничных застав, встретивших врага, ни одна не оставила охраняемый участок без приказа. Мы гордимся тем, что здесь на Кольской земле на хребте Муста-Тунтури в годы войны остался нерушимым участок государственной границы. Пограничный знак, который наши предшественники не позволили пройти врагу, увековечен в композиции памятника «Пограничникам Арктики», у которого мы сегодня находимся».



С профессиональным праздником пограничников поздравили представители областного правительства и горадминистрации Мурманска.



Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области: «Основная задача пограничной службы решительно пресекать любые попытки незаконного проникновения на территорию России, активно противодействовать угрозам экономической безопасности страны, международному терроризму. Дорогие пограничники, благодарю вас за ваш самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, успехов в нелегкой службе на благо Отечества».



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Я желаю от всей души успехов вам в этом нелегком труде, мира, добра и благополучия вам и вашим родным. С праздником».



За особые достижения в оперативно-служебной деятельности пограничникам вручили грамоты, благодарности, нагрудные знаки и переходящие кубки губернатора Мурманской области. Один из них получил экипаж сторожевого корабля «Заполярье», который признан лучшим кораблем соединения.



Алексей Игнатченко, сотрудник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В настоящее время несет гордо флаг над Арктикой. В том году большую часть времени он провел на Востоке, неся службу у полуострова Таймыр. Показал высокие результаты служебной деятельности. Высокий профессионализм. С честью и достоинством завоевал данный кубок».



Георгий Железников, председатель общественной организации «Пограничники Арктики»: «Настроение весеннее, солнышко, прекрасное настроение. Лично для меня это особенный день. Ровно 50 лет тому назад я поступил в училище алмаатинское, которому 85 лет исполнилось, мне дали военную форму. И вот 50 лет, как я ношу эту зеленую фуражку».



Памятный адрес от погрануправления вручили инструктору по ездовому спорту Наталье Демидовой. В апреле она вместе со своими питомцами побывала на самой северной российской погранзаставе Нагурская на земле Франса-Иосифа. Там наши пограничники учились управлять собачьими упряжками в суровых арктических условиях. И люди, и собаки справились отлично.



После торжественного митинга к памятнику «Пограничникам Арктики» возложили цветы и венки.