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В Мурманске прошли первые экзамены ЕГЭ

20:1129 мая 2017Просмотров: 121

Началась пора экзаменов. Школьных выпускников ждет испытание, к которому они готовились несколько лет. ЕГЭ. Сегодня бывшие ученики 11 классов сдавали географию и информатику. Не испугались ли они строгих проверок, и почему студенты тайно наблюдали за экзаменующимися? Расскажут наши корреспонденты.

53 мурманская школа - одна из двух, в которой сегодня сдают экзамен выпускники 11 классов. Контроль строгий. Брать с собой ничего лишнего нельзя, посторонние не допускаются. В аудиторию не пустили даже нашего телеоператора. Впрочем, школьников такая строгость не пугает - привыкли.

Виктория Смирнова, выпускница: «Самого мандража, когда ты сдаешь экзамены, когда пишешь, его нет. Если ты понимаешь, что ты знаешь, что ты пишешь, что все в твоих силах. Но так, немного раздражает, что очень долго ждёшь. Время, пока распечатают задания, пока их раздадут, это очень утомляет, именно само ожидание экзамена».

Кирилл Кольцов, выпускник: «Экзамен - информатика. В принципе, задания все были похожи, только некоторые задания были другими, мы готовились к другому. Например, задание с математической игрой. Если раньше мы всегда работали с кучками, с числами, то на этот раз был ряд букв. Из-за этого пришлось чуть дольше подумать, потому что не было типовой схемы решения, надо было заново подумать». 

В каждом пункте сдачи ЕГЭ есть штаб персонала. Отсюда специально обученные люди наблюдают за ходом экзамена через камеры. С помощью этого монитора можно заглянуть в любую аудиторию. В этот же кабинет принесут запечатанные бланки с работами.

Александр Валовик, технический специалист: «Все материалы упаковываются организаторами в специальные «Секьюрити паки», а здесь уже на камеры все вскрывается, пересчитывается, тут же сканируется, зашифровывается и отправляется в РЦОИ».

Но одной парой глаз за всеми учениками не уследишь. Поэтому, на другом конце города в институте работает ситуационный центр. Здесь 20 человек наблюдают за ходом экзамена во всем городе в режиме «онлайн». Этих ребят и девушек объединяет одно. Все они - студенты.

Юлия Елизарова, например, учится в Арктическом университете, на учителя химии и географии. Рассказывает, что в качестве наблюдателей сюда набрали студентов, потому что они до сих пор помнят и хорошо знают уловки школьников.

Юлия Елизарова, наблюдатель: «Потому что они лучше видят, когда кто-то списывает, и могут отследить весь процесс. У нас было обучение, которое состояло из того, что нам показывали, как и что делать. А сейчас мы все это делаем на примере».

Работу регионального ситуационного центра сегодня проконтролировала лично губернатор Мурманской области - Марина Ковтун. Она прошла по кабинетам, где проводится наблюдение, собирается региональная база данных, ведется обработка экзаменационных материалов.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Конечно, огромная работа была проведена для самой организации сдачи ЕГЭ и его контроля. Вчерашних школьников, а ныне студентов, которые знают все уловки, к которым могут прибегнуть школьники, поэтому, здесь очень беспристрастное наблюдение и оно ведется на протяжении всего дня».

На сегодняшний день, за списыванием ни одного человека не уличили. А наказание за списывание суровое. Если у ученика найдут при себе даже выключенный мобильный телефон, то его удалят с экзамена без возможности пересдачи в этом году.

Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области: «Мы неоднократно обращаемся, и, пользуясь случаем, я хочу обратиться к выпускникам, к их родителям, не рисковать своим будущим. Все, кто учились в школе, все кто обучался, способны сдать ЕГЭ. Наши результаты тому подтверждение».

Основной этап ЕГЭ продлится до 1 июля. По всей области экзамены сдают более трёх тысяч выпускников. Региональный ситуационный центр позволяет вести наблюдение за сдачей ЕГЭ, обеспечивает единые и равные условия для всех сдающих экзамены, чтобы результаты ЕГЭ не подвергались никакому сомнению.

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