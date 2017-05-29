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В Мурманске судебные приставы искали должников на автостоянке одного из торговых центров

10:3029 мая 2017Просмотров: 125

На автостоянке одного из торговых центров Мурманска судебными приставами проведена акция «Судебные приставы – детям» по взысканию со «злостных» неплательщиков алиментов, а также задолженностей по различным категориям исполнительных производств.

Для того чтобы разыскать неплательщиков среди автолюбителей, судебные приставы использовали мобильные устройства со специальным приложением «Мобильный розыск», позволяющий оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства.

Принцип работы прост: судебный пристав проходит с мобильным устройством вдоль припаркованных автомашин и при помощи встроенной камеры сканирует их номера.

Если выясняется, что владелец транспортного средства является должником, то остается лишь дождаться его появления. За время работы судебные приставы проверили более 100 автомобилей. Было выявлено 3 должника, арестован автомобиль «Лада».

Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает: узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте областного Управления судебных приставов, выбрав сервис «Банк данных исполнительных производств».

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