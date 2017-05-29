В Мурманской области началась пора экзаменов

Сегодня, 29 мая, в Мурманской области стартует основной период единого государственного экзамена.

В первый день на 20 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) участники ЕГЭ-2017 будут сдавать географию и информатику и ИКТ.

На всех пунктах предусмотрено использование новых технологий: печать контрольных измерительных материалов в аудитории, сканирование экзаменационных материалов в ППЭ.

В экзамене по географии планируют принять участие 124 человека. Продолжительность экзамена – 3 часа. С собой на экзамен можно взять линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир.

В экзамене по информатике и ИКТ планируют принять участие 580 человек. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут.

Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вуз по географии составляет 37 баллов, по информатике и ИКТ – 40.







