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В Мурманской области началась пора экзаменов

09:0929 мая 2017Просмотров: 78

Сегодня, 29 мая, в Мурманской области  стартует основной период единого государственного экзамена.

В первый день на 20 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) участники ЕГЭ-2017 будут сдавать географию и информатику и ИКТ.

На всех пунктах предусмотрено использование новых технологий: печать контрольных измерительных материалов в аудитории, сканирование экзаменационных материалов в ППЭ.

В экзамене по географии планируют принять участие 124 человека. Продолжительность экзамена – 3 часа. С собой на экзамен можно взять линейку, непрограммируемый калькулятор, транспортир.

В экзамене по информатике и ИКТ планируют принять участие 580 человек. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут.

Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вуз по географии составляет 37 баллов, по информатике и ИКТ – 40.



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