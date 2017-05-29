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В Мурманской области проходит акция для молодежи «Один день в новом месте»

09:3029 мая 2017Просмотров: 67

В преддверии празднования Дня молодежи, который отмечается в России 27 июня, Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при участии органов по делам молодежи и молодежных советов муниципальных образований объявляют старт акции «Один день в новом месте».

В этот день у участников акции – молодежи в возрасте от 14 до 25 лет – появится уникальная возможность посетить одну из организаций, компаний, действующих в своем муниципальном образовании Мурманской области.

Для того чтобы стать участником акции, необходимо заполнить анкету участника акции, в которой важно обосновать выбор организации – мотивация участника будет учитываться при принятии решения о подтверждении участия. Участникам акции от 18 лет также необходимо подать заявку на участие через АИС «Молодежь России». 

До 15 июня нужно отправить анкету и фото участника на адрес электронной почты mol51@bk.ru или доставить в орган по делам молодежи своего населенного пункт (адрес можно найти на интерактивной карте молодежного сайта Мурманской области «Чердак»).

На основе анкет будут отобраны участники акции, их кандидатуры будут согласованы с руководителями предприятий и организаций, и уже 27 июня каждый участник сможет изнутри увидеть все тонкости работы структур, которые наиболее интересны лично для него.

 

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