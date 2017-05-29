В Норильске сожгли более тонны куриных крыльев, доставленных из Москвы через Мурманск

Документов на продукцию не было, установить изготовителя не удалось.

В Норильске на специализированном предприятии под контролем специалистов краевого Управления Россельхознадзора сожгли 1100 кг мороженых куриных крыльев.

Ранее в в Дудинском морском порту инспекторы ветнадзора обнаружили, что на картонных коробках, в которых крылья привезли в рефрижераторном контейнере из Москвы через морской порт Мурманска, нет маркировки изготовителя.

Владелец груза не смог подтвердить законность её происхождения, поэтому мясо птицы было признано некачественным и опасным, сообщает Krasnoyarskmedia.Ru

В отношении владельца мяса птицы возбуждено административное дело.



