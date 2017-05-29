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В России отзывают 30 000 автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4

16:0029 мая 2017Просмотров: 71

Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 30 000 автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4.

Программа мероприятий представлена ООО «Пежо Ситроен Рус», являющимся официальным представителем Citroen на российском рынке.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2011 г. по июнь 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва являются автомобили Citroen C4 хэтчбек/DS4, на которых трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации.

На транспортных средствах Citroen C4 хэтчбек/DS4 будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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