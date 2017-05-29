В Североморске открыт памятник «Ботик Петра Первого»

Памятник открыт в преддверии 284 годовщины со Дня образования Северного флота.

Памятник «Ботик Петра Первого» открыт на главной базе Северного флота в Североморске. Церемонию открытия возглавил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

Памятник «Ботик Петра Первого» в Североморске - это копия деревянного ботика Петра Первого «Святой Николай», известного как «дедушка» русского флота» и сохранившегося до наших дней в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

За основу памятника в Североморске была взята мореходная шлюпка - шестивесельный ял, сообщает ТАСС.

На фото ботик «Святой Николай» в музее.