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В Североморске открыт памятник «Ботик Петра Первого»

14:5929 мая 2017Просмотров: 125

Памятник открыт в преддверии 284 годовщины со Дня образования Северного флота.

Памятник «Ботик Петра Первого» открыт на главной базе Северного флота в Североморске. Церемонию открытия возглавил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

Памятник «Ботик Петра Первого» в Североморске - это копия деревянного ботика Петра Первого «Святой Николай», известного как «дедушка» русского флота» и сохранившегося до наших дней в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

За основу памятника в Североморске была взята мореходная шлюпка - шестивесельный ял, сообщает ТАСС.

На фото ботик «Святой Николай» в музее.

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