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В Североморске торжественно открыт ботик Петра Первого

20:0729 мая 2017Просмотров: 93

Дедушка русского флота». В главной базе Северного флота - Североморске - командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов открыл памятник «Ботик Петра Первого».

Дедушка русского флота - так называют ботик «Святой Николай». Считается, что именно на таком судне когда-то юный император Петр Первый начал осваивать морскую специальность. Торжественное открытие копии деревянного ботика состоялось на территории кадетского корпуса. Здесь, уже в наше время, североморские кадеты постигают основы морского дела. Памятник открыт накануне 284-й годовщины со Дня образования Северного флота.

Николай Евменов, командующий Северным флотом, вице-адмирал: «Этот ботик Петра Великого - это реликвия, которой свыше трёхсот лет. Это то, с чего начинался военно-морской флот России. Надо знать не только историю Великой Отечественной, это в обязательном порядке, это отцы и деды для этих мальчишек. Но нужно знать, откуда, есть и пошёл флот российский».

Северный флот шефство над Североморским кадетским корпусом ведёт с момента его открытия - с сентября 2014 года. Офицеры совместно с педагогами организуют работу по профессиональной ориентации выпускников, оказывают помощь при отборе кандидатов для поступления в Нахимовское военно-морское училище и в высшие учебные заведения Министерства обороны России.

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